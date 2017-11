BORSE EUROPA - Indici in calo, cautela in attesa voto Grecia

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.705,24 -0,39 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.072,45 -0,16 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 176,40 -0,45 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 310,76 -0,31 332,58 Stoxx tech .SX8P 207,72 +0,20 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 giugno (Reuters) - Si stabilizzano in territorio negativo le borse europee, sui minimi da oltre tre mesi, dopo una prima ora di contrattazione piurttosto voltatile, con diverse oscillazioni degli indici attorno alla parità.

È forte il clima di cautela che si respira sul mercato in vista del volto del parlamento greco, in agenda per questa setitmana, per l‘approvazione del pesante e impopolare piano di misure di rigore fiscale che l‘Unione europea pretende prima di proseguire con l‘erogazione dei presititi al paese.

Intorno alle 10,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,16%. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI perde lo 0,39%, Parigi .FCHI lo 0,27% e Londra .FTSE lo 0,09%.

“Gli investiotri sono altamente cauti, il voto d‘austerità greco è certamente un passaggio critico per il mercato” spiega l‘analista di Hargreaves Lansdown Keith Bowman. “Se viene approvato si tirerà una boccata d‘ossigeno, ma non credo che necessariamente la questione greca sarà qualcosa che ci possiamo lasciare alle spalle, la sensazione è che verrà giusto rimandata di un altro giorno”.

Tra i settori più penalizzati in questo inizio di seduta c’è quello chimico.

Tra i titoli in evidenza:

* AKZO NOBEL ( AKZO.AS

* In flessione dell‘1,2% ASTRAZENECA ( AZN.L

* Vendite anche nel comparto bancario: BNP PARIBAS ( BNPP.PA BARC.L DBKGn.DE

* Qualche acquisto nel settore auto, con RENAULT ( RENA.PA PEUP.PA

* Scivola del 20% il titolo del produttore britannico di microchip WOLFSON MICRO WLF.L che ha ridotto le stime di crescita per l‘anno in corso a seguito dei risultati deludenti di vendita dei principali clienti dell‘azienda.