BORSE EUROPA - Indici in calo, attesa per Fed

indici chiusura

alle 10,10 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.796,75 -0,20 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.093,69 -0,30 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 185,87 -0,50 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 320,73 -0,39 332,58 Stoxx tech .SX8P 212,44 -0,08 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in calo, con gli investitori cauti in attesa della conclusione dell‘incontro del Fomc della Fed e della conferenza stampa del presidente Ben Bernanke, che potrebbe dare indicazioni sulle pressime mosse dell‘istituto centrale a sostegno dell‘economia.

Il settore bancario, che nelle primissime battute aveva segnato un lieve rialzo sulla scia del voto di fiducia ottenuto dal governo greco, è poi passato in negativo.

“E’ da un po’ che riteniamo che la maggiore fonte di incertezza e nervosismo non sia la Grecia o il rallentamento dell‘economia, ma la fine del QE2 (quantitative easing)” spiega Philippe Gijsels, responsabile del dipartimento analisi di BNP Paribas Fortis Global Markets.

“Se la Fed dicesse che continuerà a far andare le rotative in una forma o nell‘altra, darebbe sicuramente nuovi e necessari stimoli per un rialzo. Se non ci sarà, il mercato sarà probabilmente deluso”, aggiunge.

Intorno alle 10,10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,3%. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI è è piatta, Parigi .FCHI perde lo 0,17% e Londra .FTSE lo 0,28%.

Tra i titoli in evidenza:

* Crolla PHILIPS ELECTRONICS ( PHG.AS

* La casa farmaceutica tedesca MERCK KGAA ( MRCG.DE

* Debole anche NOVARTIS NOVN.VX dopo che un comitato della Fda Usa ha dato all‘unanimità parere negativo sul farmaco Ilaris della casa svizzera.