BORSE EUROPA - Indici rimbalzano su speranze accordo su Grecia

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.779,77 +1,16 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.090,24 +0,84 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 185,23 +0,94 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 319,21 +1,61 332,58 Stoxx tech .SX8P 210,44 +1,11 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 giugno (Reuters) - Le borse europee si muovono in rialzo a inizio seduta sulle speranze che i politici della zona euro riescano a trovare una soluzione per evitare che la Grecia non ripaghi il debito in scadenza a luglio e che si possa evitare il rischio contagio ad altri paesi periferici.

“Alcune valutazioni sono molto più attraenti di prima. Abbiamo visto un po’ di caccia all‘affare qui e lì”, dice Keith Bowman, analista di Hargreaves Lansdown.

Intorno alle 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,8% dopo aver perso ieri lo 0,5% chiudendo sui minimi da tre mesi. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI guadagna l‘1,04%, Parigi .FCHI l‘1,3%, Londra .FTSE sale dello 0,86%.

Tra i titoli in evidenza:

* Bene il settore oil and gas .SXEP che rimbalza dell‘1,4% dopo quattro sedute di perdite, con BP ( BP.L RDSa.L

* SABMILLER SAB.L perde il 2,3% dopo che ha visto respinta l‘offerta da 10,1 miliardi di dollari cash su Foster’s Group FGL.AX.

* In rialzo il gruppo retail tedesco Metro MEOG.DE dopo che Nomura ha alzato la racommandazione a “buy” da “neutral” dopo il forte calo del titolo da inizio anno.