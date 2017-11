BORSE EUROPA - Estendono perdite su nervosismo crisi Grecia

indici chiusura

alle 11,15 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.716,21 -0,53 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.074,68 -0,90 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 181,86 -0,44 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 314,12 -1,11 332,58 Stoxx tech .SX8P 208,88 -0,68 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 giugno (Reuters) - Il crescere del nervosismo per la crisi debitoria greca affossa anche oggi i listini europei, che si avviano a chiudere in territorio negativo la settima settimana consecutiva. L‘aumentata avversione al rischio - l‘indice di volatilità Euro STOXX 50 .V2TX balza di oltre l‘8% - penalizza in particolare il comparto dei petroliferi .SXEP e delle materie prime più in generale, ma anche l‘auto soffre.

Intorno alle 11,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede quasi l‘1%. Tra le singole borse, Londra .FTSE perde lo 0,5%, Parigi .FCHI lo 0,71%, Francoforte .GDAXI lo 0,46%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il rimpasto del governo greco dà slancio agli istituti di credito del paese .FTATBNK: per gli analisti il nuovo governo potrebbe riportare la stabilità politica in vista del voto di fiducia e dell‘approvazione delle misure di austerità. Il comparto in Europa è in lieve calo. * Sotto pressione CARREFOUR ( CARR.PA

* A picco le quotazioni di IMAGINATION TECH IMG.L dopo che Rbs ha declassato il produttore di semiconduttori a “hold” da “buy” riducendo il prezzo obiettivo a 450 da 590 pence.