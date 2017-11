BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo dopo recenti perdite

indici chiusura

alle 10,15 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.736,56 +0,15 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.092,37 +0,26 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 185,43 +0,71 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 320,74 +0,22 332,58 Stoxx tech .SX8P 212,63 +0,42 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 13 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in moderato rialzo in mattinata, con i “cacciatori” di buone occasioni che comincano ad affacciarsi sul mercato dopo sei settimane di perdite; ma i timori per lo stato di salute dell‘economia globale e la mancanza di consenso su come affrontare la crisi del debito greco potrebbero frenare il rimbalzo.

“Oggi potremmo vedere una stabilizzazione del mercato, con un ritorno degli investitori dopo l‘ondata di vendite, ma penso che ci aspetti un‘altra settimana instabile”, commenta Will Hedden di IG Index. “Non c’è un grande ottimismo all‘orizzonte e potremmo vedere il mercato indirizzarsi verso il livello di 1.065, che rappresenta i precedenti minimi visti a novembre 2010 (e a marzo 2011, ma in quel caso erano stati causati dal terremoto giapponese)”.

Intorno alle 10,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,25% circa. Tra le singole borse, Londra .FTSE sale dello 0,3%, Parigi .FCHI e Francoforte .GDAXI dello 0,2%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto i riflettori i minerari con ENRC ENRC.L che balza del 5% sulla scia delle indiscrezioni sul Sunday Times secondo cui GLENCORE ( GLEN.L

* RECKITT BENCKISER ( RB.L

* La promozione di Citigroup a “buy” da “hold” spinge le azioni PSA PEUGEOT CITROEN ( PEUP.PA RENA.PA

* IMPERIAL TOBACCO IMT.L lascia sul campo l‘1,3% dopo l‘avvertimento che gli utili delle attività spagnole potrebbero risultare inferiori di 110 milioni di sterline rispetto alle stime precedenti sulla scia di una guerra dei prezzi.