BORSE EUROPA - Indici negativi su timori ripresa economia

alle 10,15 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.764,23 -0,50 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.099,64 -0,41 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 185,60 -0,47 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 323,43 -0,41 332,58 Stoxx tech .SX8P 213,97 -0,38 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso pronte a segnare la sesta seduta consecutiva in negativo, ancora sui timori per la crescita dell‘economia.

“I mercati sono ancora sulla difensiva. Una serie di dati deludenti, specialmente dagli Stati Uniti, ci fanno tornare in mente il rallentamento che abbiamo visto l‘estate scorsa”, dice Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis Global Markets a Bruxelles.

“Anche se nel nostro scenario base si immagina si tratti di un rallentamento temporanei e che la crescita economica riprenderà più tardi nel corso dell‘anno, i mercati continuano a essere nervosi e volatili”, aggiunge.

Tra le singole borse, Londra .FTSE cala dello 0,24%, il Cac-40 dello 0,69%, il Dax a Francoforte .GDAXI dello 0,28%.

I prezzi dei metalli deboli sui dati cinesi mettono i titoli minerari sotto pressione. L‘indice Stoxx 600 delle risorse di base SXPP perde lo 0,68%.

