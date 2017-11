BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo dopo apertura contrastata

indici chiusura

alle 10,20 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.548,4622 +0,30 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.108,38 +0,31 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 189,39 +0,34 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 323,69 +0,36 332,58 Stoxx tech .SX8P 218,36 +0,20 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in leggero rialzo, dopo un‘apertura contrastata sui timori per la ripresa, sostenute da un movimento di rimbalzo dei titoli del settore delle materie prime.

Secondo gli strategist del Credit Suisse, la crescita sta evidenziando solo un rallentamento di medio termine del ciclo, che favorisce gli assicurativi, e i rendimenti sui bond torneranno a salire dopo che l‘economia comincerà il rimbalzo.

La banca ritiene comunque sia troppo presto per migliorare il giudizio sui ciclici che hanno una forte correlazione con l‘andamento dell‘economia.

Intorno alle 10,20 Londra .FTSE sale dello 0,28%, Parigi .FCHI dello 0,4%, Francoforte .GDAXI dello 0,57%.

Tra i titoli in evidenza:

* SKY DEUTSCHLAND SKYDn.DE in rialzo del 3,5% dopo che gli analisti di Goldman Sachs hanno rivisto il giudizio a “buy” da “neutral”. Secondo i trader, Sky Deutschland è in una buona posizione per aumentare quote di mercato. “Aggiungiamo Sky Deutschland alla Conviction Buy List... siccome i risultati recenti puntano a un forte miglioramento della sua posizione”, dice l‘analista Goldman.

* RESOLUTION RSL.L in rialzo del 2% dopo che la società ha detto che distribuirà 500 milioni di sterline agli azionisti, spingendo Investec Securities a ribadire il giudizio “buy” e a mettere il target price a 636 pence sotto revisione. Resolution, che ha come obiettivo l‘acquisto di gruppi assicurativi del settore considerati sottovalutati, comincerà con un buyback da 250 milioni di sterline.

* BRIGHTSIDE GROUP BRT.L in deciso rialzo dopo che la società ha annunciato un andamento, ad oggi, migliori delle attese. “Queste affermazioni dovrebbero rassicurare per un titolo che ha avuto un andamento un po’ discontinuo negli ultimi tempi”, dice in una nota Evolution Securities, che ribadisce il giudizio “buy”.

AHOLD AHLN.AS perde terreno dopo il rialzo della prima parte della seduta sui risultati del trimestre superiori alle previsioni. Secondo un analista di Rabobank, i dati, se aggiustati considerando “l‘effetto Pasqua, sono ampiamente in linea con le nostre aspettative”.