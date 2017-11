BORSE EUROPA - Indici negativi su timori ripresa economia

indici chiusura

alle 9,40 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.548,22 -0,30 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.108,16 -0,30 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 190,45 -0,65 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 323,32 -0,19 332,58 Stoxx tech .SX8P 218,00 -0,40 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso a inizio seduta, dopo i dati sull‘occupazione Usa più deboli delle attese, che alimentano timori sulla ripresa dell‘economia globale.

Le cifre sull‘occupazione statunitense a maggio, diffuse venerdì, hanno evidenziato 54.000 posti di lavoro in più, il dato più debole da settembre, mentre il tasso è salito al 9,1 dal 9% di aprile.

“Dopo i dati di venerdì la pressione sull‘azionario europeo è al ribasso”, dice Manoj Ladwa, trader di ETX Capital. “Ma l‘indice poterebbe trovare un supporto vicino a quota 1.100”.

“Su questo livello, vicino ai minimi di aprile, il mercato ha rimbalzato in precedenza”, spiega Ladwa, aggiungendo che il livello successivo si colloca a 1,050.

Intorno alle 9,40 Londra .FTSE perde lo 0,15%, Parigi .FCHI lo 0,37%, Francoforte .GDAXI lo 0,06%.

Goldman Sachs ha tagliato le previsioni sulla crescita globale e ha suggerito agli investitori di spostarsi sui settori difensivi e di essere selettivi sui ciclici.

Tra i titoli in evidenza:

* Le azioni del settore aereo sono in calo dopo che l‘International Air Transport Association (Iata) ha dimezzato le previsioni sugli utili. Lo STOXX Europe 600 Travel & Leisure .SXTP perde lo 0,29%, con IAG ( ICAG.L LHAG.DE