Borse europee viste da stabili a lieve calo

LONDRA, 30 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese piatte o in lieve calo in apertura, sulla scia dell‘Asia con volumi ridotti per la chiusura negli Usa e in Gran Bretagna.

Secondo gli spreadbetter finanziari, il DAX tedesco .GDAXI dovrebbe calare di 3-8 punti (-0,1%) e il CAC 40 francese .FCHI di 3-5 punti (-0,1%).

Cautela per la crisi nella zona euro con le autorità europee che dovrebbero decidere questa settimana sulla Grecia, Paese che non è riuscito a riportare il deficit sotto controllo.

“Anche le attese sulla decisione del Fondo monetario internazionale in merito al fatto che la Grecia sia o meno qualificata per ricevere la seconda tranche dei fondi di salvataggio terranno i trader in seconda linea”, dice Jonathan Sudaria, dealer di Capital Spreads.

Il Nikkei ha perso lo 0,18%. Venerdì l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è salito dello 0,72%.