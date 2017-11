BORSE EUROPA - Indici in moderato rialzo, balza BP

indici chiusura

alle 9,50 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.902,15 +0,40 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.143,05 +0,40 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 196,13 +0,40 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 336,81 +1,05 332,58 Stoxx tech .SX8P 232,86 +0,29 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 maggio (Reuters) - L‘azionario europeo è in rialzo per il terzo giorno consecutivo sulla scia della buona intonazione di Wall Street e del debutto positivo delle matricole LinkedIn e Glencore.

“Glencore e LinkedIn sono notizie positive così come i risultati solidi e la liquidità disponibile per operazioni che può incoraggiare più M&A e spingere al rialzo le quotazioni dell‘azionario”, spiega Justin Urquhart Stewart di Seven Investment Management.

Intorno alle 9,45 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in moderato rialzo. I singoli indici - Londra .FTSE, Francoforte .GDAXI e Parigi .FCHI - sono in linea.

I titoli in evidenza:

* Debole SIEMENS ( SIEGn.DE