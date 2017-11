BORSE EUROPA - Indici rimbalzano spinti da titoli minerari

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.896,73 +0,71 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.131,91 +0,44 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 195,08 +0,36 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 330,09 +1,00 332,58 Stoxx tech .SX8P 230,99 +0,51 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 maggio (Reuters) - Le borse europee rimbalzano dai minimi da quattro settimane toccati, ieri sostenute dai titoli minerari.

Intorno alle 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,44% dopo il calo dell‘1% della vigilia, che spinge oggi alcuni investitori ad acquistare i titoli più penalizzati.

La piazza di Londra .FTSE sale dello 0,87%, come Parigi .FCHI, mentre Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,84%.

Se però nel medio termine il panorama appare più positivo, nel breve i rialzi potrebbero essere limitati dai timori sulla ripresa economica e sulla crisi del debito della zona euro.

“L‘outlook appare ancora molto promettente, i risultati societari arrivano e le valutazioni sono accettabili”, dice Mike Lenhoff, capo gestore di Brewin Dolphin. “Mi pare però che per un po’ staremo in trading range”. I titoli in evidenza:

* Bene i TITOLI MINERARI grazie al recupero dei prezzi delle materie prime e dei metalli in particolare, grazie anche al ritracciamento del dollaro. L‘indice di settore STOXX Europe 600 Basic Resources .SXPP sale dell‘1,1%. * Sale DEUTSCHE TELEKOM ( DTEGn.DE

* Acquisti sul produttore di carbone SGL ( SGCG.DE

* Balza a Francoforte il colosso dei Pc DELL DELL.F grazie a una trimestrale sopra le attese annunciata ieri negli Usa dopo la chiusura di Wall Street.