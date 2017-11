BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo dopo buone trimestrali

indici chiusura

alle 10,40 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.648,24 +0,02 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.151,67 +0,17 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 198,84 -0,02 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 339,75 -0,12 332,58 Stoxx tech .SX8P 237,48 +0,42 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 maggio (Reuters) - Le borse europee viaggiano in lieve rialzo, sostenute dai risultati positivi pubblicati da alcuni gruppi dai due lati dell‘Atlantico e sulla scia delle borse asiatiche e della chiusura di Wall Street.

Tra i singoli settori, deboli i minerari e gli energetici.

Il futures sul greggio Usa è in calo di circa 41 centesimi CLc1, mentre quello sul Brent lascia sul terreno 30 centesimi.

Intorno alle 10,40 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTU3 sale dello 0,17%. Tra le singole piazze, Londra .FTSE cede lo 0,14%, mentre Francoforte .GDAXI avanza dello 0,45% e Parigi .FCHI guadagna lo 0,15%.

Tra i titoli in evidenza:

* ARCELORMITTAL ISPA.AS è in calo dell‘1,5%. I risultati sono stati in linea con le attese, ma gli investitori sono ancora preoccupati per la riduzione dei margini nella seconda parte dell‘anno. Credit Suisse sottolinea la delusione per la guidance del gruppo per il secondo trimestre.

* La tedesca E.ON ( EONGn.DE

* In forte rialzo i titoli del lusso dopo le buone vendite registrate da Hermes ( HRMS.PA

* La banca belga DEXIA ( DEXI.BR

* In rialzo di quasi il 3% Marks & Spencer ( MKS.L

* In deciso rialzo la danese CARLSBERG ( CARLb.CO

* L‘hedge fund RAB CAPITAL RAB.L cede quasi il 27% dopo aver annunciato che potrebbe essere delistato, dal momento che i clienti continuano a ritirare denaro.