BORSE EUROPA - Indici in rialzo, ma pesa calo delle banche

indici chiusura

alle 9,40 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.954,28 +0,08 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.136,55 +0,17 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 198,27 -0,36 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 338,60 +0,92 332,58 Stoxx tech .SX8P 229,38 +0,92 215,82 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 maggio (Reuters) - Le borse europee sono positive nella prima parte della mattina, grazie al ritorno agli acquisti a prezzi più bassi dopo il brusco calo di ieri, anche se le banche restano sotto i riflettori dopo i risultati deboli di alcuni istituti come Lloyds ( LLOY.L

Intorno alle 9,40 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 dei principali titoli europei sale dello 0,2% dopo il calo dell‘1,4% di ieri a seguito dei dati economici deboli degli Usa, i timori sulle prospettive di crescita della Cina e le stime non positive di utili societari.

“I ribassi di ieri sono stati abbastanza sostenuti e oggi mi aspetto un rimbalzo”, dice un trader. “I risultati di Lloyds avranno certamente un impatto sulle banche inglesi oggi”, aggiunge. Gli investitori attendono, inoltre, la decisione della Bce sui tassi con l‘attenzione rivolta sorattutto alla conferenza stampa che seguirà dopo per avere una visbilità maggiore sull‘andamento dei tassi.

Tra le singole piazze, Londra .FTSE sale dello 0,30%, Francoforte .GDAXI dlelo 0,6%, mentre Parigi .FCHI è piatta.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore bancario è fra i peggiori, l‘inglese Lloyds cede il 5,4% dopo l‘annuncio di accantonamenti per 3,2 miliardi di sterline (5,3 miliardi di dollari) per coprire le perdite nel settroe assicurativo e 1,1 miliardi in Irlanda.