BORSE EUROPA - Indici in lieve calo su realizzi

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.996,54 -0,29 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.152,01 -0,15 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 202,00 -0,17 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 349,50 +0,01 332,58 Stoxx tech .SX8P 232,58 +0,01 215,82 ------------------------------------------------------------

MILANO, 29 aprile (Reuters) - Le borse europee sono in lieve calo dopo sei sedute positive, con gli investitori che prendono beneficio in un mercato sottile per la chiusura a Londra.

“La stagione delle trimestrali è stata finora migliore di quanto si pensava, ma il timore è che le stime possano essere riviste al ribasso e che questo potrebbe essere un segnale che stanno arrivando tempi difficili”, dice Koen De Leus, strategist di KBC Securities a Brussels. “Alcuni settori hanno mostrato molta cautela, perchè i prezzi dei materiali stanno avendo conseguenze sui margini”.

Tra le singole piazze, Francoforte .GDAXI perde lo 0,11%, Parigi .FCHI lo 0,44% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Le azioni delle società che producono energia solare sono in deciso rialzo in Germania dopo che il gruppo francese Total SA ( TOTF.PA S92G.DE PS4G.DE