RPT-BORSA EUROPEE-Indici lieve rialzo, balzo Ubs, bene Michelin

indici chiusura

alle 9,50 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.630,86 +0,16 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.143,11 +0,04 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 202,43 +0,92 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 347,19 -0,19 332,58 Stoxx tech .SX8P 227,84 -0,07 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 aprile (Reuters) - Le borse europee sono in lieve rialzo dopo una partenza negativa, con la propensione al rischio in discesa in vista dell‘incontro della Federal Reserve, che potrebbe dare indicazioni su come la banca centrale intende abbandonare la politica di forte allentamento monetario.

Il ribasso dei prezzi dei metalli mette sotto pressione i titoli minerari, ma i finanziari sostengono il mercato dopo i buoni risultati Ubs.

“Ci sono timori che la politica monetaria della Fed possa portare a inflazione. Gli investitori sono cauti in vista dell‘incontro e cercherà indicazioni legate alle possibili mosse della banca centrale”, dice Koen De Leus, strategist di KBC Securities, a Bruxelles.

Tra le singole piazze, Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,11%, Londra .FTSE lo 0,23%, Parigi .FCHI lo 0,11%.

Tra i titoli in evidenza:

* UBS UBSN.VX è in rialzo del 6% dopo i risultati del primo trimestre che hanno evidenziato come il denaro sia tornato alla divisione gestione del risparmio, anche se l‘investment banking dell‘istituto fa ancora fatica a riprendere quota.