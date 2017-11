Borse Europa viste deboli, in attesa incontro Fed

LONDRA, 26 aprile (Reuters) - Le azioni europee sono attese in ribasso sulla scia di Asia e Wall Street, in un mercato cauto in vista dell‘incontro della Federal Reserve.

Gli spreadbetters finanziari vedono l‘indice FTSE 100 .FTSE in calo di 7-12 punti, lo 0,2%, il DAX .GDAXI di 2-8 punti, lo 0,1%, il CAC-40 .FCHI di 11-19 punti, lo 0,5%.

Il mercato attende l‘esito della due giorni del comitato di politica monetaria della Federal Reserve che inizia oggi e che termina con la conferenza stampa del presidente Ben Bernanke.

Gli investitori guardano a possibili segnali sulla direzione che prenderà la banca centrale Usa, al termine del programma di acquisto di bond a giugno.

Wall Street nella notte ha perso terreno in vista della Fed.

I traders in Europa si focalizzeranno sui risultati e i titoli finanziari saranno sotto i riflettori dopo che UBS UBSN.VX ha registrato, nel primo trimestre, un forte aumento della clientela.

Attenzione al settore auto con Toyota (7203.T) che dovrebbe perdere la prima posizione nel campo della produzione di auto, a causa dei problemi alla catena produttiva dopo il terremoto dell‘11 marzo in Giappone.