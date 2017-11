BORSE EUROPA-Indici positivi, spinti da trimestrali sopra attese

indici chiusura

alle 10,35 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.570,19 +0,31 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.116,48 +0,36 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 196,43 -0,16 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 338,43 +0,32 332,58 Stoxx tech .SX8P 221,60 +0,66 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 aprile (Reuters) - L‘azionario europeo viaggia in territorio positivo, sostenuto dalle trimestrali sopra le attese di alcuni grossi gruppi.

Secondo i trader però, addentrandosi nella seduta, potrebbe prevalere la cautela in attesa delle trimestrali di alcuni colossi Usa come Glodman Sachs ( GS.N IBM.N INTC.O

Alle 10,35 the FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,36%, mentre sulle singole piazze Francoforte .GDAXI sale dello 0,36%, Londra .FTSE dello 0,54% e Parigi .FCHI dello 0,43%.

Tra i titoli in evidenza:

* NOVARTIS NOVN.VX è in rialzo del 2,8% dopo aver annunciato risultati migliori delle previsioni, grazie soprattutto alla forte domanda di alcuni nuovi farmaci come Gilenya. Il gruppo farmaceutico svizzero ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione core di 1,41 dollari, sopra le stime raccolte da Reuters di 1,40 dollari. Le vendite sono salite del 14% a valuta costante, a 14,03 miliardi di dollari, oltre le attese di 13,81 miliardi.