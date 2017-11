BORSE EUROPA - Indici positivi, rimbalzo sostenuto da Asia

indici chiusura

alle 9,40 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.605,04 +0,14 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.128,94 +0,15 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 204,30 -- 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 344,23 +0,26 332,58 Stoxx tech .SX8P 223,03 +0,44 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 13 aprile (Reuters) - L‘azionario europeo è in modesto rialzo, con i traders che acquistano nel settore minerario, venduto ieri in modo deciso, in un mercato che resta comunque fragile dal punto di vista tecnico.

“Se non arrivano notizie negative dal Giappone l‘azionario sembra in grado di tenere piuttosto bene. Con il rialzo in Asia nella notte, abbiamo un effetto rimbalzo”, dice Mark Foulds, dealer di ETX Capital.

Gli utili societari saranno l‘argomento principale nel breve termine, con attenzione ai dati JPMorgan Chase ( JPM.N

L‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,14%. Tra le singole piazze Francoforte .GDAXI sale dello 0,41%, Londra .FTSE dello 0,38% e Parigi .FCHI dello 0,23%.

Tra i titoli in evidenza:

* ALCATEL-LUCENT ALUA.PA ed ERICSSON ( ERICb.ST