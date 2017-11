BORSE EUROPA - In lieve rialzo dopo richiesta aiuti Portogallo

indici chiusura

alle 10,10 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.646,33 +0,41 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.150,29 +0,27 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 207,06 +0,82 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 356,80 -0,13 332,58 Stoxx tech .SX8P 229,90 +0,16 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 7 aprile (Reuters) - Sostenute dai finanziari, le borse europee viaggiano in lieve rialzo dopo che il Portogallo ha chiesto aiuto finanziario. Gli investitori sono tuttavia prudenti, poichè non sono sicuri che il salvataggio segni la fine della crisi del debito della zona euro.

Il Portogallo è il terzo paese europeo a chiedere il salvataggio e si attende di capire se la Spagna sarà il prossimo, nonostante le rassicurazioni del ministro dell‘Economia spagnolo Elena Salgado, che ha sottolineato che un contagio è da escludere.

“Sapevamo tutti che il Portogallo andava in quella direzione, la Spagna sembra in una posizione migliore, ma è un po’ presto per dire che è tutto finito con il Portogallo”, spiega Will Hedden, trader di IG Index.

Intorno alle 10,10 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,27%, mentre tra le singole piazze sono piatte Francoforte .GDAXI e Londra .FTSE, mentre avanza dello 0,24% Parigi .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

* In spolvero i titoli delle principali banche portoghesi, dopo la richiesta di salvataggio da parte del governo di Lisbona. MILLENIUM ( BCP.LS

* Il maggiore gruppo di costruzioni tedesco, HOCHTIEF ( HOTG.DE

* In calo CLARIANT CLN.VX (-0,7%) dopo aver annunciato un aumento di capitale per finanziare parzialmente l‘acquisizione da 1,4 miliardi di euro della tedesca SUED-CHEMIE SUCG.DE.

* In calo di quasi il 4% CARPETRIGHT CATVU.L dopo aver emesso un secondo profit warning in due mesi.