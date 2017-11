BORSE EUROPA - In rialzo su attese positive occupazione Usa

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.936,80 +0,89 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.133,29 +0,75 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 202,35 +1,71 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 353,06 +0,94 332,58 Stoxx tech .SX8P 227,46 +0,04 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 1 aprile (Reuters) - Le borse europee aprono la prima seduta del nuovo trimestre in rally in un mercato positivo sul fatto che forti dati sugli occupati Usa, attesi nel pomeriggio, potranno avere la meglio sul recente nervosismo per la crisi del debito della zona euro e le violenze nel mondo arabo.

Sotto i riflettori il settore bancario dopo l‘esito degli stress test sulle banche irlandesi da cui emerge un deficit di capitale da 24 miliardi.

Rimane la cautela per l‘incertezza attorno al debito del Portogallo dopo che i dati di ieri hanno confermato che il paese ha fallito il propri obiettivi di deficit per il 2010.

“Il mercato è stato straordinariamente resistente di fronte a tutti gli ultimi shock, e questo è un segnale di forti flussi in entrata”, commenta Jacques Henry, analista di Louis Capital Markets a Parigi.

“Dagli ultimi dati abbiamo notato un po’ di flussi in uscita a breve termine, ma non credo il movimento positivo a favore dell‘azionario sia finito”, aggiunge.

Attorno alle 10,00 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 viaggia in rialzo dello 0,75%, mentre tra le singole piazze Londra .FTSE si muove in rialzo dello 0,87%, Parigi .FCHI dello 0,69% e Francoforte .GDAXI sale dello 0,98%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i finanziari irlandesi BANK OF IRELAND BKIR.I balza di oltre il 30% dopo che negli stress test è emerso che la banca, nello scenario avverso, ha bisogno di capitali aggiuntivi per 5,2 miliardi e la banca ha detto che sta cercando di attingere fondi privati. Se invece questo non sarà possibile, il capitale dell‘istituto sarà a maggioranza pubblica

Tra le altre titoli ALLIED IRISH ( ALBK.I

* LOGITECH LOGN.VX cede oltre il 18% dopo che il primo produttore al mondo di mouse per computer ha tagliato l‘outlook sull‘anno fiscale 2011. Credit suisse ha tagliato il giudizio sul titolo a “neutral” da “outperform”

* NOKIA NOK1V.HE cede lo 0,8%, più debole del mercato, dopo la bocciatura di Nomura a “reduce” da “neutral”.