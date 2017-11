BORSE EUROPA - Indici vivaci in mattinata, bene auto e minerari

indici chiusura

alle 10,15 var.% 2010 -------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.935,28 +0,84 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.135,50 +0,85 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 204,56 +0,40 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 352,92 +0,73 332,58 Stoxx tech .SX8P 229,00 +0,61 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 30 marzo (Reuters) - Partite già in denaro, le piazze borsistiche europee si muovono sul record delle ultime tre settimane grazie alla dinamica particolarmente vivace dei settori auto e minerari.

A monte dell‘accelerazione il clima di maggior propensione al rischio favorito dal rimbalzo di Tokyo e dei listini asiatici e l‘ottimismo che precede la pubblicazione dei numeri Adp sugli occupati Usa nel settore privato a marzo.

“Sta proseguendo il movimento positivo dopo la chiusura sostenuta di Wall Street e la situazione in Giappone non è affatto peggiorata” osserva Andrea Williams, gestore per Royal London Asset Manager con un portafoglio da 1,3 miliardi di sterline.

“Sembra che il mercato non sia disposto a scendere; aspettiamo i dati sugli occupati Usa sapendo quanto ci ha messo la situazione occupazionale a migliorare e quanto sia importante la ripresa dell‘economia statunitense” aggiunge.

Poco dopo le 11 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 risale di circa 0,9%, mentre tra le singole piazze Londra .FTSE si muove in rialzo di 0,6%, Parigi .FCHI fa +1% e Francoforte .GDAXI +1,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sugli scudi il settore auto, già ieri protagonista di un buon recupero. Mentre il sottoindice di categoria .SXAP si muove in rialzo di 1,5%, guadagna circa 2% Porsche ( PSHG_p.DE VOWG_p.DE

* Della futura alleanza tra le due tedesche beneficia l‘intero comparto, con guadagni tra 1,5% e 2% per Bmw ( BMWG.DE DAIGn.DE CONG.DE

* Bene anche Renault ( RENA.PA

* Crolla di 18% dopo la sospensione al ribasso l‘olandese Spyker SPYKR.AS dopo l‘annuncio della temporanea interruzione della produzione della controllata svedese Saab nella giornata di ieri.

* Decisamente positivo il settore dei minerari: si va dal +2,6% di Bhp Billiton ( BLT.L ACX.MC ANTO.L RIO.L KAZ.L

* Arretra di circa 9% Domino Pizza ( DOM.L

* Avanza di circa 2,5% la tedesca Man ( MANG.DE

* In caduta fino a circa 7% la svizzera Sonova SOON.VX dopo le dimissioni di presidente, amministratore delegato e direttore finanziario che hanno venduto la propria quota di azioni e opzioni poco prima del ‘profit warning’.