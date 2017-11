BORSE EUROPA- Indici nuovamente positivi, quarta seduta recupero

indici chiusura

alle 9,55 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.876,18 +0,54 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.112,50 +0,38 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 207,03 +1,22 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 346,05 +0,70 332,58 Stoxx tech .SX8P 220,16 +0,56 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 marzo (Reuters) - Si muove in territorio positivo dopo una partenza piatta l‘azionario europeo, arrivato così alla quarta sessione consecutiva di ripresa dopo la brusca caduta della settimana scorsa.

All‘origine degli acquisti il livello interessante su cui sono scivolati i prezzi di molti titoli divenuti ormai appetibili.

Mentre gli investitori guardano agli sviluppi sul duplice fronte Giappone e Libia, il clima di fondo del mercato resta comunque improntato alla cautela.

“Se non c’è escalation delle violenze in Libia o un‘imprevista evoluzione negativa nella situazione del reattore nucleare giapponese sembra che siamo in grado di proseguire nel recupero” osserva Angus Campbell di Capital Spreads.

“La borsa giapponese ha fatto molto meglio del previsto” aggiunge.

Poco prima delle 10 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza di circa 0,5%, mentre tra le singole piazze Londra .FTSE risale di 0,31% e Parigi .FCHI di 0,34%. Piatta Francoforte .GDAXI.

Tra i titoli in evidenza:

* Scivola circa 2,5% METRO MEOG.DE, insensibile alla pubblicazione dei risultati 2010 che mostrano un margine operativo lordo migliore delle attese. Il quarto distributore mondiale prevede per quest‘anno una crescita del fatturato superiore a 4% puntando su investimenti nei mercati emergenti e nel segmento online

* Positiva LVMH ( LVMH.PA

* Rimbalza di oltre 10% a Parigi dopo la sospensione al rialzo il titolo LATECOERE ( LAEP.PA