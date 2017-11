BORSE EUROPA - Listini in rialzo su M&A, balza Deutsche Telekom

indici chiusura

alle 9,45 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.847,93 +1,98 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.106,50 +1,62 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 204,13 +1,91 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 343,86 +1,02 332,58 Stoxx tech .SX8P 218,91 +1,67 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 marzo (Reuters) - Apertura in rialzo per le borse europee mentre cresce la fiducia del mercato sull‘evoluzione della crisi nucleare in Giappone.

Sotto i riflettori il settore delle tlc dopo le ultime notizie di M&A che vedono protagonista Deutsche Telekom ( DTEGn.DE

Rimane la cautela sui timori per le spinte inflattive causate dalla crescita dei prezzi del petrolio provocata dai bombardamenti in Libia da parte delle potenze occidentali.

“La situazione in Giappone non sembra terribile come prevista e il mercato accoglie con favore la notizia di Deutsche Telekom”, dice David Buik, senior partner di BGC Partners.

“A condizione che la situazione in Libia non sfugga di mano, gli investitori dovrebbero tornare a concentrarsi sull‘azionario, e i titoli dovrebbero crescere visti i ribassi della scorsa settimana”, aggiuge.

Intorno alle 9,45 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dell‘1,6% circa. Tra le singole piazze Londra .FTSE sale dell‘1,25% e Parigi .FCHI dell‘1,9%. Più forte Francoforte .GDAXI in rialzo del 3,4% circa..

Tra i titoli in evidenza:

* SWISS RE RUKN.VX avanza di oltre il 2% dopo avere stimato a 1,2 miliardi di dollari i costi per i risarcimenti legati al disastro in Giappone per.