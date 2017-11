Borse europee attese in calo, attenzione a Giappone

PARIGI, 14 marzo (Reuters) - L‘avvio della seduta odierna è atetso in calo per le borse europee, che dovrebbero estendere la tendenza negativa della scorsa settimana sulle preoccupazioni per il Giappone dopo il violento terremoto e lo tsunami che venerdì hanno scosso il paese.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 .FTSE apra in calo di 5-14 punti, ossia fino a -0,2%, che il DAX .GDAXI ceda 17-31 punti (-0,4%) e il CAC-40 .FCHI 13-19 punti (-0,5%).

A Tokyo il Nikkei .N225 ha chiuso in ribasso di oltre il 6%.

Venerdì le borse europee hanno lasciato sul terreno lo 0,8% ai livelli di chiusura più bassi degli ultimi due mesi, con i titoli assicurativi particolarmente colpiti dalle preoccupazioni per i potenziali danni del sisma giapponese.