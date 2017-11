BORSE EUROPA -Indici deboli,giù assicurativi dopo sisma Giappone

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.896,69 -0,45 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.126,60 -0,46 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 207,68 +0,41 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 345,13 -0,59 332,58 Stoxx tech .SX8P 223,81 -0,94 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 11 marzo (Reuters) - Avvio in calo per le borse europee, scivolate sui minimi da tre mesi, dopo che un violento terremoto di 8,9 gradi di magnitudine ha colpito il Giappone e dopo nuovi focolai di proteste in Medio Oriente.

Intorno alle 10 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,47% dopo un minimo intraday a 1.118,75 punti, livello che non vedeva inizio dicembre; ieri era sceso dell‘1,1%. Tra le singole piazze Londra .FTSE cede lo 0,26%, Parigi .FCHI lo 0,64% e Francoforte .GDAXI lo 0,8%.

“I mercati sono in una fase di correzione. Un disastro naturale (come il terremoto giapponese) accresce il livello di preoccupazione che già esisteva su altri temi”, osserva Bernard McAlinden di NCB Stockbrokers a Dublino.

“Non c’è ragione per pensare però a un collasso. La tendenza di fondo è ancora improntata agli acquisti”, aggiunge.

Tra i titoli in evidenza:

* Il terremoto giapponese ha messo sotto pressione il settore assicurativo, in particolare i riassicuratori. “E’ decisamente una cattiva notizia per il comparto”, dice un trader.

L‘indice di settore .SXIP cede l‘1,8%, MUNICH RE ( MUVGn.DE HNRGn.DE SCOR.PA