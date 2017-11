BORSE EUROPA - Indici accentuano calo dopo Wall Street

indici chiusura

MILANO, 10 marzo (Reuters) - Le borse europee scivolano dopo l‘apertura di Wall Street appesantita dai dato macro Usa deboli, in un mercato già penalizzato dal downgrade di Moody’s sulla Spagna e dal rallentamento dell‘economia cinese.

Moody’s ha tagliato il rating della Spagna di un notch e ha messo in guardia su ulteriori riduzioni, dicendo che i piani del paese per sistemare il settore bancario costeranno più di quanto il governo si aspetta e aumenteranno il debito.

Intorno alle 10,00 l‘FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende dello 0,7%, mentre tra le singole piazze Londra .FTSE cede lo 0,8%, Parigi .FCHI e Francoforte .GDAXI l‘1%.

A livello settoriale sono sotto pressione i minerari dopo che i deboli dati sulle importazioni cinesi hanno sollevato dubbi sulla domanda di materie prime. L‘indice STOXX Europe 600 di settore .SXPP cede oltre il 2%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le azioni di F&C ASSET MANAGEMENT FCAM.L perdono il 4,7% dopo che alcuni fondi hanno tagliato le previsioni 2011 e hanno detto che vedono spazi limitati di rialzo fino a quando il presidente della società non avrà completato una revisione strategica del business.

* STANDARD LIFE SL.L perde il 6,8% sui timori degli investitori per la strategia della società, dopo risultati tutto sommato in linea con le attese. “Nel complesso, la performance sul fronte degli utili è buona, ma non pensiamo che il mercato prenderà bene la mancanza di decisioni strategiche”, dice Shore Capital in una nota.