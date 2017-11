BORSE EUROPA - Indici in negativo su rialzo prezzi petrolio

indici chiusura

alle 16,40 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.938,91 -0,22 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.146,39 -0,09 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 209,40 -0,45 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 354,46 -0,95 332,58 Stoxx tech .SX8P 230,48 -0,72 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 9 marzo (Reuters) - Le borse europee annullano i rialzi e passano in lieve terreno negativo sulla scia dei rialzi del prezzi del petrolio per le crescenti rivolte in Libia e per gli ultimi aggiornamenti sulle scorte settimanali di greggio.

Nella settimana al 4 marzo scorso le scorte Usa di greggio sono aumentate di 2,52 milioni di barili a 348,89 milioni di barili secondo i dati dell‘Energy information administration (Eia).

L‘incremento supera ampiamente le previsioni degli analisti interpellati da Reuters, che indicavano un accumulo di 400.000 barili.

Intorno alle 16,45 l‘FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede un frazionale 0,09%, mentre tra le singole piazze Londra .FTSE perde lo 0,45%, Parigi .FCHI lo 0,33% e Francoforte .GDAXI lo 0,26%.

Tra i titoli in evidenza:

* NOVARTIS NOVN.VX cede l‘1% dopo che l‘autorità statunitense FDA ha espresso un parere negativo sull‘utilizzo di una maggiore dose per il medicinale per la cura di problemi polmonari Indicaterol. Sulla scia della notizia GlaxoSmithKline ( GSK.L

* NOKIA NOK1V.HE sale del 2,6% dopo le dichiarazioni dei vertici del colosso finlandese improntate a rafforzare l‘impegno del gruppo nella piattaforma Symbian. Le rassicurazioni offerte alleviano i tinori del mercato sui possibili ritardi della società nel mercato degli smartphone in attesa del lancio del nuovo telefono con sistema operativo Windos prodotto d‘intesa con Microsoft ( MSFT.O

* In forte calo TULLOW OIL ( TLW.L

* Sale di quasi il 5% PRUDENTIAL ( PRU.L