BORSE EUROPA - Indici piatti nel pomeriggio, seguono Wall Street

indici chiusura

alle 16,30 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.929,16 -0,08 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.143,74 -0,01 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 209,34 +0,55 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 352,27 -0,64 332,58 Stoxx tech .SX8P 231,50 -0,48 215,82 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 8 marzo (Reuters) - Tornano in parità gli indici delle borse europee nel pomeriggio, seguendo la traiettoria dell‘azionario Usa dopo un estemporaneo recupero della parità.

Il mercato riprende così l‘impostazione ribassista delle ultime due settimane, a dispetto del deciso storno del greggio e della buona tenuta del comparto telecom dopo le ultime raccomadazioni di un broker.

A picco invece i bancari greci all‘indomani della bocciatura del merito di credito di Atene da parte di Moody‘s, che ha abbassato il proprio rating di ben tre gradini.

Tra i settori più colpiti anche quello dei minereri, il cui sottoindice .SXPP arretra di circa 1,5%.

Intorno alle 16,15 l‘FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,3%, mentre tra le singole piazze Londra .FTSE cede 0,7%, Parigi .FCHI 0,1% e Francoforte .GDAXI 0,5%.

Rispetto al massimo degli ultimi 29 mesi toccato il 18 febbraio scorso, quando il prezzo del greggio era di oltre 20% inferiore a quello attuale, l‘indice delle blue chip europee mostra una flessione di circa 4%.

Secondo una serie di gestori, nonostante l‘esacerbarsi delle tensioni geopolitiche legato alla crisi libica ancora aperta, l‘azionario non ha ancora subito una vera e propria correzione e i flussi in entrata proseguono.

“La massiccia migrazione verso il settore equity nel primo trimestre sta finora sostenendo il comparto; stiamo per chiudere i primi tre mesi dell‘anno con il miglior risultato in termini di flussi dal primo trimestre 2007” spiega Jean-Yves Dumont, responsabile per la strategia di asset allocation a Dexia Asset Management.

“Gli investitori prezzano da un lato una duratura ripresa economica ma dall‘altro i rischi di inflazione, il rischio di un contagio dei disordini popolari in Medio Oriente e quello che Federal Reserve possa porre fine alle misure straordinarie di liquidità a giugno prossimo, mossa che avrebbe una forte ripercussione sui flussi” aggiunge.

Con un portafoglio di circa 86 miliardi di asset da gestire, Dexia ha portato qualche settimana fa a “underweight” il proprio giudizio sul settore equity.

Tra i titoli in evidenza: * Particolarmente pesanti gli istituti di credito ellenici, tra cui spiccano il -7% di EFG EUROBANK EFGr.AT e il -6% di NATIONAL BANK ( NBGr.AT

* Bene invece le tlc britanniche VODAFONE ( VOD.L BT.L