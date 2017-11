BORSE EUROPA - Avvio debole su timori Medio Oriente, Nord Africa

indici chiusura

alle 9,45 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.946,08 -1,25 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.148,08 -1,19 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 212,18 -1,18 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 354,50 -0,91 332,58 Stoxx tech .SX8P 229,54 -1,32 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 marzo (Reuters) - L‘azionario europeo è in calo nella mattinata odierna sui timori crescenti che le tensioni in Medio Oriente e Nord Africa possano tradursi in continui ricari dei prezzi dell‘energia mettendo a rischio la ripresa globale.

Il Brent ha superato quota 116 dollari al barile, assestandosi sui massimi di due anni e mezzo.

“Se i prezzi del greggio andranno fino a 125 o 130 dollari penso che molti degli investimenti degli Usa andranno sulla benzina a scapito di altri beni durevoli”, spiega Koen de Leus di KBC Securities Bolero.

Poco prima delle ore 10, l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede intorno all‘1%, l‘Eurostoxx50 .STOXX50E segna una perdita poco sopra l‘1%, in linea Londra .FTSE, Parigi .FCHI e Francoforte .GDAXI.

I titoli in evidenza:

* SWISS RE RUKN.VX cede il 3,54% dopo aver annunciato che il recente terremoto in Nuova Zelanda costerà intorno agli 800 milioni di franchi svizzeri alla compagnia.

* Poco mossa BP ( BP.L

* STANDARD CHARTERED ( STAN.L