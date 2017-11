BORSE EUROPA - Indici poco mossi, pesano tensioni geopolitiche

indici chiusura

alle 15,35 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.016,84 +0,12 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.170,88 +0,14 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 216,81 -0,90 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 361,05 -0,07 332,58 Stoxx tech .SX8P 234,88 +0,45 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 marzo (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse nel primo pomeriggio, con i nuovi rialzi del greggio che alimentano i timori di inflazione e fermano il rimbalzo dell‘azionario seguito all‘ondata di vendite della scorsa settimana.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e il loro effetto sui prezzi del petrolio, elemento chiave per la maggior parte delle misurazioni dell‘inflazione e potenziale impedimento alla crescita economica, restano sotto i riflettori, soprattutto in Europa.

”I prezzi del greggio hanno ricominciato a salire e di conseguenza l‘azionario ha un po’ ritracciato“, commenta un trader. Tuttavia, se il rischio politico si risolve, si potrà vedere un rimbalzo delle borse”.

A sostegno dei listini del Vecchio continente sono arrivati anche alcuni Pmi positivi: il settore manifatturiero della zona euro a febbraio ha registrato l‘espansione più veloce in quasi 10 anni mentre la crescita britannica si è mantenuta su livelli record.

Intorno alle 15,35 l‘indice FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,1% circa. Tra i singoli mercati Londra .FTSE cede lo 0,1%, Parigi .FCHI è praticamente piatta e Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,3%.

I titoli in evidenza:

* SWATCH GROUP UHR.VX sale di oltre il 2% dopo i commenti ottimistici dell‘AD Nick Hayek sul 2011, trainando anche RICHEMONT CFR.VX, +2,6%.

* Balza del 3,7% l‘operatore petrolifero TRANSOCEAN RIGN.VX dopo che le autorità Usa hanno dato il primo permesso per la perforazione in acque profonde dalla fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico.

* Ancora una giornata in calo (-2,2%) per HSBC ( HSBA.L

* Crolla del 18% la catena di negozi di musica, libri e giochi HMV HMV.L dopo aver annunciato un allarme sugli utili per la seconda volta negli ultimi due mesi e che non rispetterà i termini dei finanziamenti bancari ricevuti.