BORSE EUROPA - Indici in calo per quarta seduta, pesante Porsche

alle 10,00 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.938,12 -0,57 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.144,89 -0,62 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 216,91 -0,56 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 352,72 +0,15 332,58 Stoxx tech .SX8P 226,34 -0,89 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 24 febbraio (Reuters) - Avvio di giornata debole per le borse europee, che estendono le perdite per la quarta seduta consecutiva toccando un minimo di tre settimane.

A pesare sono ancora i tumulti in Libia, che continuano a spingere verso l‘alto i prezzi del petrolio e alimentano i timori degli investitori per l‘impatto sulla crescita globale.

“C’è stata un‘altra impennata del greggio e le tensioni generali in Medio Oriente hanno spazzato via la fiducia dal mercato”, commenta Mark Priest di ETX Capital. “Non vediamo una svolta a meno di una improvvisa soluzione della situazione in Libia”.

Intorno alle 10,00 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede oltre mezzo punto percentuale. Tra i singoli mercati Londra .FTSE perde lo 0,5%, Francoforte .GDAXI lo 0,9%. Il Cac 40 di Parigi .FCHI riprende ad aggiornarsi dopo un problema tecnico e arretra dello 0,4%.

I titoli in evidenza:

* ROYAL BANK OF SCOTLAND ( RBS.L

* I risultati affossano anche ALLIANZ ( ALVG.DE

* Il gruppo britannico di componentistica automotive e aerospaziale GKN ( GKN.L

* La utility tedesca RWE ( RWEG.DE

* FRANCE TELECOM FTE.PA perde oltre 2% dopo aver annunciato risultati 2010 in linea con le attese. “Siamo leggermente più ottimisti in avvio di quest‘anno” rispetto al 2010 “ma di fatto è più o meno la stessa situazione” spiega il Cfo Gervais Pellissier.