BORSE EUROPA-In calo su Libia, positivi bancari, male tech, auto

indici chiusura

alle 10,00 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.979,97 -0,11 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.161,39 -0,28 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 219,86 +0,33 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 351,00 -0,88 332,58 Stoxx tech .SX8P 230,71 -0,92 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 febbraio (Reuters) - Le violenze in Libia e le ricadute sui prezzi del greggio e sulle società petrolifere continuano a tenere banco sulle piazze europee. Gli indici oggi sono in ribasso, ma tornano gli ordini in acquisto sulle banche, con Natixis e Commerzbank in evidenza. Sotto pressione le auto e i tecnologici, questi ultimi depressi anche dai risultati di Hewlett Packard.

Intorno alle 10 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,25%, estendendo le perdite di ieri. Tra i singoli mercati Londra .FTSE perde lo 0,5%, Parigi .FCHI è poco mossa, mentre Francoforte .GDAXI arretra dello 0,25%.

I titoli in evidenza:

* Risultati per il quarto trimestre superiori alle previsioni mettono il vento in poppa a COMMERZBANK ( CBKG.DE

* NATIXIS CNAT.MI festeggia con un balzo di oltre il 5% il ritorno all‘utile nel 2010. L‘istituto francese, sull‘orlo del fallimento durante la crisi finanziaria, ha detto che ha in programma di tornare a distribuire dividendi.

* Denaro anche su BARCLAYS ( BARC.L

* Nel comparto componentistica auto, VALEO ( VLOF.PA

* In grande spolvero SWEDISH MATCH ( SWMA.ST

* Pesante il gruppo energetico austriaco OMV ( OMVV.VI

* Partenza sotto tono per ACCOR ( ACCP.PA