BORSE EUROPA - Indice in calo su timori Libia, giù petroliferi

indici chiusura

alle 15,50 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.023,85 -1,45 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.177,39 -0,81 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 222,75 -2,04 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 356,70 -0,85 332,58 Stoxx tech .SX8P 234,61 -1,21 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 febbraio (Reuters) - Borse europee in calo negli scambi pomeridiani appesantite dai timori per i disordini in Libia che si ripercuotono sui titoli petroliferi più esposti nel paese come Eni ( ENI.MI OMVV.VI

Le incertezze attorno alla produzione di petrolio in Libia hanno avuto il sopravvento sulle letture positive dei dati macro della mattinata come quelli relativi al settore privato della zona euro e l‘indice Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania.

“Il problema di oggi è la tensione in Medio Oriente. Se non ci saranno dei stravolgimenti, non riesco a vedere scambi fuori dal range attuale” dice Yusuf Heusen, sales trader a IG Index.

“C’è stata una uscita di fondi dai titoli con un‘esposizione verso il Medio Oriente e in altre aree”, aggiunge.

L‘indice di volatilita Vdax-New .V1XI, un barometro della tensione del mercato, balza di oltre il 7 toccando i massimi di oltre due settimane e mezzo.

Intorno alle 15,45 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,8% circa. Sui singoli mercati Londra .FTSE perde lo 0,46%, Parigi .FCHI l‘1,09% e Francoforte .GDAXI lo 0,9%

I titoli in evidenza:

* Tra i petroliferi, OMV OMVV.VU perde oltre il 5%. Il gruppo austriaco ha detto che le attività in Libia proseguono stabilmente ma lo staff straniero è stato rimpatriato. Anche ENI ( ENI.MI

* La società di spedizioni olandese TNT TNT.AS scivola dell‘1,7% dopo avere detto che i volumi postali potrebbero peggiorare quest‘anno.

* In grande spolvero MERCK ( MRCG.DE

* In lieve rialzo DIAGEO ( DGE.L