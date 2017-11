BORSE EUROPA - Indici in rialzo su tech, petroliferi, minerari

indici chiusura

alle 15,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.994,25 +1,38% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.156,63 +1,15% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 216,04 +1,33% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 355,69 +2,28% 330,54 Stoxx tech .SX8P 281,86 +1,00% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 febbraio (Reuters) - I listini azionari europei si rafforzano nel pomeriggio dopo l‘apertura positiva di Wall Street.

I forti dati sul settore manifatturiero della zona euro e le buone notizie sul fronte delle trimestrali di Autonomy AUTN.L e Infineon ( IFXGn.DE

A gennaio il manifatturiero europeo ha mostrato un‘accelerazione maggiore delle attese (indice Pmi a 57,3 dalla stima flash di 56,9) e ai massimi di aprile segnalando che il settore sta ritrovando il ritmo nelle principali nazioni della regione.

“Stiamo registrando una giornata molto positiva. Ci sono stati dei buoni dati Pmi della zona euro”, dice Peter Dixon, economista a Commerzbank, ha detto.

“Penso anche che il mercato sia spinto al rialzo dai alcuni forti risultati aziendali. La borsa sembra solida in questo momento anche se qualsiasi cosa potrebbe farla deragliare con la situazione in Egitto”, ha aggiunto l‘economista.

I tecnologici .SX8P sono tra i titoli più gettonati oggi dopo le trimestrali di Autonomy e di Infineon. Anche i titoli del settore minerario .SXPP sono sostenuti per la seconda seduta consecutiva sulla crescente fiducia per la ripresa globale e per le prospettive del mercato dei metalli, mentre i petroliferi .SXEP beneficiano delle sostenute quotazioni del greggio.

Attorno alle 15,50 l‘indice pan-europeo FTSEurofirst 300 .FTEU sale dell‘1,1% dopo la chiusura piatta di ieri.

Sui singoli mercati, il Dax .GDAXI tedesco avanza dell‘1,2%, l‘indice britannico .FTSE dell‘1,4%, il Cac-40 .FCHI francese dell‘1,2%.

I titoli in evidenza:

* AUTONOMY AUTN.L, produttore di infrastrutture sofware per aziende, balza dell‘8% dopo la trimestrale che ha evidenziato ricavi leggermente sopra le attese, grazie soprattutto all‘accelerazione delle vendite del suo prodotto principale, il sistema informatico Idol.

* Il produttore di chip tedesco INFINEON ( IFXGn.DE

* Sempre nel comparto tecnologico ARM ARM.L guadagna il 5,5% dopo i dati migliori delle previsioni che hanno portato il broker Numis Securities a rivedere al rialzo il target price sul titolo.

* Tra i minerari si registrano rialzi nell‘ordine del 5% per ANTOFAGASTA ( ANTO.L FRES.L KAZ.L

* BP PLC ( BP.L