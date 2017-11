BORSE EUROPA - Indici recuperano parità nel pomeriggio

indici chiusura

alle 15,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.989,66 +0,74% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.156,51 +0,33% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 214,54 +1,20% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 350,10 +0,87% 330,54 Stoxx tech .SX8P 229,60 +0,88% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 gennaio (Reuters) - Si portano oltre la linea di galleggiamanto dopo una mattinata all‘insegna delle correzione gli indici delle borse europee, sostenuti dalla buona performance del settore minerario e dalla tenuta di Wall Street.

Non contribuisce invece a migliorare la fiducia degli investitori la lettura degli ultimi dati macro dagli Usa, risultati peggiori del consensus sia nel caso delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione sia in quello degli ordini di beni durevoli.

Positivi invece per l‘azionario sono l‘apprezzamento dell‘euro contro dollaro e la decisione di Federal Reserve di mantenere in essere l‘attuale pacchetto di stimolo all‘economia che si traduce in acquisti di titoli di Stato per 600 miliardi di dollari.

Particolarmente ben intonato il comparto dei minerari, forte dell‘accelerazione nel prezzo dei metalli dettata da timori sull‘offerta e scommesse di miglioramento della domanda mondiale.

“Tra gli investitori prevale un leggero nervosismo ma l‘impostazione resta tendenzialmente rialzista. I titoli che hanno visto l‘anno scorso la performance migliore sono colpiti dalle vendite, mentre i nuovi flussi si dirigono su quelli rimasti più indietro” spiega l‘analista Bnp Philippe Gijsels di Bnp Paribas.

“Le incognite rimangono però molte: c’è il rischio di nuove tensioni sui paesi della zona euro e il declassamento del rating giapponese ci ricorda quanto resta elevato il livello di indebitamento delle principali aree economiche” aggiunge.

Intorno alle 15,45 l‘FTSEurofirst si muove in rialzo di 0,26%, mentre a livello di singole piazze Francoforte .GDAXI fa +0,47%, Parigi .FCHI +0,27% e Londra .FTSE +0,21%.

I titoli in evidenza:

* Recuperano terreno bancari e assicurativi, guidati rispettivamente dal +5,5% di Bank of Ireland BKIR.I, dal +3,8% di Bankinter ( BKT.MC ALVG.DE

* Pesante Nokia NOK1V.HE, in calo di circa 2% dopo il deludente quarto trimestre. Per il produttore finlandese di cellulari si tratta del terzo trimestre consecutivo di calo dell‘utile per azione. Il gruppo ha inoltre espresso cautela sui primi tre mesi del 2011 e continua a perdere terreno nel segmento chiave degli ‘smartphone’

* Molto bene StmMicroelectronics ( STM.PA

* Debole Novartis NOVN.VX con una flessione superiore al 2% dopo il warning sul 2011, in cui la crescita del fatturato potrebbe soffrire delle pressioni sui prezzi della dura concorrenza

* Venduto il comparto retail: arretra di oltre 6% la svedese Hennes & Mauritz ( HMb.ST ITX.MC MKS.L NXT.L

* Avanza di circa 3% Man Group ( EMG.L

* Tra le mid-cap londinesi balza di circa 7% Petropavlovsk ( POG.L

* Balza di oltre 6% Software AG SOWG.DE dopo l‘annuncio dell‘utile netto superiore alle attese degli analisti nel corso del quarto trimestre e il miglioramento del giudizio da parte di Evolution Securities