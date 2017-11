BORSE EUROPA - Indici partono poco mossi, bene Siemens, giù Stm

indici chiusura

alle 9,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.981,54 +0,08% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.150,58 -0,03% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 214,21 -1,05% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 347,75 +0,10% 330,54 Stoxx tech .SX8P 223,88 +0,85% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 gennaio (Reuters) - Avvio poco mosso per le borse europee, che ricalcano la chiusura al rialzo di Wall Street ieri e del Giappone oggi. Sui mercati prevale l‘ottimismo per la stagione delle trimestrali dopo che altri risultati societari hanno superato le attese degli analisti.

Intorno alle 9,30 l‘FTSEurofirst è piatto dopo essere salito dell‘1% nelle utlime due sessioni, mentre a livello di singole piazze Francoforte .GDAXI avanza dello 0,28%, Parigi .FCHI dello 0,46% e Londra .FTSE dello 0,01%.

“Dovremmo vedere i mercati salire per un altro giorno o due”, osserva un broker. “La stagione delle trimestrali sostiene i mercati per l‘aspetto sorpresa. L‘unico rischio oggi è che il dato sul Pil inglese non sia buono, ma lo ritengo improbabile e non dovrebbe avere un grande impatto”, aggiunge.

I titoli in evidenza:

* Siemens SIEGn.De, la più grande conglomerata europea di ingegneria, sale dell‘1,6% dopo risultati sopra le attese nel primo trimestre grazie alla forte domanda proveniente dalle economie emergenti in rapida crescita.