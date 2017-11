BORSE EUROPA - Indici ritracciano nonostante risultati positivi

indici chiusura

alle 15,55 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.693,57 -0,63% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.160,10 -0,67% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 214,78 -0,42% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 353,94 -0,54% 330,54 Stoxx tech .SX8P 224,91 -1,10% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 19 gennaio (Reuters) - Azionario europeo negativo, dopo gli ottimi rsultati di Apple ( AAPL.O ASML.AS IBM.N

I grafici indicano un ritracciamento.

Il mercato non reagisce a Wall Street che apre contrastata.

“Stiamo perdendo colpi. L‘aumento partito a dicembre è stato quasi ininterrotto, con pochissime sedute di consolidamento. L‘ottimismo sta diventando parossistico, che non è mai un buon segno”, dice Alexandre Le Drogoff, analista tecnico di Aurel BGC a Parigi. “Lo S&P 500 è vicino alla resistenza a 1.300 punti. Non mi stupirebbe assistere a una correzione del 10% circa”.

“E’ un mercato di trader, non ci sono flussi in entrata. Gli utili societari non sono male, i dati macro sono abbastanza buoni, non me la sento di chiudere delle posizioni a questo punto”, dice David Thebault, di Global Equities a Parigi.

Londra .FTSE perde lo 0,43%, Francoforte .GDAXI lo 0,41% e Parigi .FCHI lo 0,38%.

I titoli in evidenza:

* Vendite sul settore minerario, che sono stati tra i migliori negli ultimi sei mesi, nonostante il buon andamento del prezzo dei metalli. Negativi Xstrata XTA.L, Anglo American ( AAL.L RIO.L

* Situazione analoga per i bancari che hanno fatto bene nelle ultime settimane. Calano BARCLAYS ( BARC.L HSBA.L

* I titoli dei produttori di veicoli pesanti, come Daimler ( DAIGn.DE MANG.DE VOLVb.ST