BORSE EUROPA-Indici piatti, realizzi frenano effetto trimestrali

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.949,99 +0,15% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.167,72 -0,01% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 214,83 -0,40% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 356,43 +0,15% 330,54 Stoxx tech .SX8P 227,16 -0,11% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 gennaio (Reuters) - Azionario europeo poco mosso nella seduta odierna. All‘entusiasmo per le ottime trimestrali Usa, quasi tutte migliori delle attese, si contrappongono prese di beneficio fisiologiche soprattutto sulle banche.

“Gli utili sembrano buoni con forti margini”, commenta, infatti, Bernard McAlinden di NCB Stockbrokers a Dublino segnalando però un forte ipercomprato.

Poco prima delle 10 l‘indice FTSE Eurofirst 300 è piatto, mentre Londra .FTSE, Francoforte .GDAXI e Parigi .FCHI si muovono in territorio timidamente positivo.

I titoli in evidenza:

* Ribassi intorno all‘1% per tutti i big bancari come BARCLAYS ( BARC.L HSBA.L

* SWATCH UHR.VX gira in negativo dopo un buon avvio. Non bastano al più grande produttori di orologi al mondo le buone notizie sulle vendite di gennaio, in crescita finora a doppia cifra.

* Negativo tutto il settore retail .SXRP con KESA KESA.L che scivola del 6,43% dopo aver lanciato un allarme sugli utili pretasse che probabilmente si collocheranno nella parte bassa delle attese di mercato.