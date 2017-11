BORSE EUROPA- Indici poco mossi, guardano a riunione minFin euro

indici chiusura

alle 16,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.907,02 -0,46% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.156,39 +0,02% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 212,16 -0,58% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 351,30 -0,02% 330,54 Stoxx tech .SX8P 278,19 +0,63% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 gennaio (Reuters) - Si muovono intorno alla linea di galleggiamento gli indici delle borse europee nel pomeriggio, tra scambi sottili e particolarmente carenti di spunti in ragione della pausa di Wall Street.

Gli investitori tendono a restare sulla difensiva in attesa di sviluppi dalla riunione dei ministri finanziari della zona euro questa sera a Bruxelles.

Sia la Commissione sia la Banca centrale europea hanno chiesto soltanto la settimana scorsa un potenziamento del fondo Efsf, la rete di salvataggio predisposta a favore dei paesi della zona euro alle prese con la crisi del debito sovrano.

Autorevoli fonti europee hanno tuttavia anticipato che Berlino sarebbe decisamente contraria all‘ipotesi, come confermano poi direttamente le dichiarazioni del responsabile alle Finanze Wolfgang Schaeuble, secondo cui dalla riunione di questa sera non sortirà alcuna decisione in merito.

“Ci sono veramente poche notizie, dunque si guarda all‘incontro dei ministri delle Finanze... i politici tendono a promettere troppo e potrebbe essere questo uno dei tanti casi in cui alle parole non seguono i fatti” commenta Graham Bishop, strategist Rbs.

Tra i singoli comparti tendenzialmente debole il settore bancario, mentre tengono relativamente difensivi come sanità e telecomunicazioni.

Intorno alle 16,15 l‘indice paneuropeo FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 mostra un modesto +0,03%, mentre Londra .FTSE fa -0,26%, Francoforte .GDAXI -0,08% e Parigi .FCHI -0,3%.

I titoli in evidenza:

