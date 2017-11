BORSE EUROPA-Indici deboli, giù minerari,balzano tech dopo Intel

indici chiusura

alle 9,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.908,78 -0,23% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.151,75 -0,48% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 210,96 -0,65% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 349,68 -0,59% 330,54 Stoxx tech .SX8P 226,50 +0,55% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 gennaio (Reuters) - Avvio di seduta marginalmente negativo per le borse europee, penalizzate dai timori per il mercato del lavoro Usa e dalle persistenti preoccupazioni per la crisi del debito della zona euro.

“Gli investitori stanno ancora facendo una valutazione dello stato del mercato del lavoro negli Stati Uniti e la situazione del debito sovrano europeo è ancora sullo sfondo”, commenta Keith Bowman, analista di Hargreaves Lansdown. “Ieri abbiamo avuto un‘asta di titoli di stato spagnoli ragionevolmente favorevole ma non credo che le difficoltà spariranno”.

A livello settoriale i minerari .SXPP sono tra i peggiori con un calo dell‘1,4% sulla scia della flessione dei prezzi del rame, appesantiti dai timori di una stretta monetaria in Cina.

Sul fronte opposto la trimestrale migliore delle attese annunciata ieri sera da Intel ( INTC.O

Intorno alle 9,40 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede circa mezzo punto percentuale. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE scende dello 0,13%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,2% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,18%.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel settore tech ARM HOLDINGS ARM.L mette a segno un +9% toccando i massimi degli ultimi dieci anni. Le azioni Intel quotate a Francoforte ( INTC.F