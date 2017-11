BORSE EUROPA - Indici prevalentemente negativi, pesano minerari

indici chiusura

alle 15,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.826,64 -0,33% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.148,73 +0,12% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 202,90 -0,14% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 348,53 +0,44% 330,54 Stoxx tech .SX8P 219,70 +0,06% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 gennaio (Reuters) - Le borse europee proseguono con gli indici perlopiù negativi, anche dopo i dati sui nuovi occupati negli Stati Uniti a dicembre sotto le attese.

Poco dopo le 15,30, con Wall Street poco mossa, l‘indice Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,06%, retrocedendo dopo quattro sedute positive consecutive. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,22%, il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,17% e il Cac 40 francese .FCHI cede lo 0,28%.

Il sentimento è meno positivo sui mercati periferici europei, con l‘indice Ibex spagnolo negativo dell‘1,28% e quello portoghese dell‘1,49%.

“Gli incrementi dei rendimenti nelle aste di debito nella zona euro continuano a spaventare gli investitori ed è meglio stare lontano dai titoli periferici, come le banche spagnole o portoghes fino a metà anno quando la crisi dovrebbe rallentare”, secondo un broker.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche sempre in perdita BANK OF IRELAND BKIR.I, ma in recupero dai minimi e BANCO SANTANDER ( SAN.MC

* Forti rialzi anche per le farmaceutiche ELAN CORPORATION ELN.I, NOBEL BIOCARE NOBN.VX e WILLIAM DEMANT ( WDH.CO