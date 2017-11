BORSE EUROPA - Indici arretrano in attesa dato occupati Usa

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.811,64 -0,87% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.141,73 -0,48% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 201,59 -0,79% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 344,53 -0,57% 330,54 Stoxx tech .SX8P 219,45 -0,05% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 gennaio (Reuters) - Le piazze europee arretrano appesantite dai finanziari. Gli investitori preferiscono rimanere cauti in attesa del dato sull‘occupazione Usa che verrà diffuso oggi e della direzione che imprimerà al mercato.

“Le stime del consensus indicano che il dato degli occupati non agricoli Usa mostrerà un aumento di 175.000 unità, ma il dato che si sussurra è ben oltre questo. Penso che che ci sia un po’ di spazio per della delusione”, ha detto Koen De Leus, strategist per KBC Securities a Bruxelles. “Se invece sarà un dato esplosivo, penso che il tono positivo possa continuare ancora per un bel po’”, ha aggiunto.

Intorno alle 9,50 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,48%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,62%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,41% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,75%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche segnano le perdite più marcate BANK OF IRELAND BKIR.I, giù del 4% circa e BANCO SANTANDER ( SAN.MC

* Rialzi tra il 3% e il 4% per le farmaceutiche ELAN CORPORATION ELN.I, NOBEL BIOCARE NOBN.VX e WILLIAM DEMANT ( WDH.CO

* La produttrice di birra SABMiller SAB.L avanza dell‘1,1%. Goldman Sachs ha alzato il suo giudizio a ‘conviction buy’ da ‘neutral’, aggiungendo il titolo alla sua ‘Uk relative value list’, motivando la sua decisione con la “solida posizione in mercati chiave” della società.