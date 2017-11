BORSE EUROPA - Indici in rialzo, Spagna in calo su timori debito

indici chiusura

alle 16,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.664,64 +0,88% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.150,94 +0,66% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 204,66 +0,55% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 348,68 +0,72% 330,54 Stoxx tech .SX8P 220,21 +0,65% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 gennaio (Reuters) - Le piazze europee proseguono in rialzo, spinte dalla convinzione che il dato sugli occupati non agricoli Usa di domani mostrerà un miglioramento.

Viaggia però in territorio negativo il mercato azionario spagnolo, zavorrato dai timori per la situazione finanziaria del paese.

Tra i vari comparti, si mette in luce quello assicurativo, guidato dal rialzo di Axa AXA.PA che ha beneficiato dell‘inclusione nella lista dei titoli raccomandati da parte di Natixis.

Intorno alle 16,10 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,66% a 1.150,94 punti, dopo essere salito a quota 1154,10, il masssimo da settembre 2008.

Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,08%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,89% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,39%. In calo dello 0,46% invece l‘indice di riferimento spagnolo Ibex .IBEX.

Tra i titoli in evidenza:

* L‘olandese DRAKA DRAK.AS perde il 7,6% a 17,9 euro dopo che la cinese Xinmao ha rinunciato all‘ipotesi di lanciare un‘offerta da un miliardo di euro sul gruppo produttore di cavi. Prysmian offre per ogni titolo Draka 8,6 euro in denaro e 0,6595 azioni Prysmian, portando il valore del bid a 17,86 euro per azione. L‘opa italiana è partita oggi.

* In deciso rialzo i titoli delle principali compagnie aeree del continente, aiutate dal report positivo sul settore elaborato da Barclays Capital, che alza i target price. AIR FRANCE-KLM ( AIRF.PA LHAG.DE

* In calo dell‘1% COMMERZBANK ( CBKG.DE

* In rialzo BP ( BP.L

* Il gruppo bancario e assicurativo belga KBC ( KBC.BR