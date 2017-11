BORSE EUROPA - Londra trascina al rialzo indici, balza energia

indici chiusura

alle 15,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.861,99 +0,80% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.145,94 +1,20% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 202,37 +2,13% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 345,02 +2,95% 330,54 Stoxx tech .SX8P 218,63 +0,08% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 gennaio (Reuters) - L‘azionario europeo staziona sui massimi di una settimana nel pomeriggio grazie anche al traino dei titoli legati a commodities a Londra che stanno recuperando il gap con quelli delle altre piazze accumulato ieri in occasione del bank holiday della capitale britannica.

In particolare i massimi del greggio spingono i titoli dell‘energia con lo stoxx di settore .SXEP che sale di quasi il 3%.

Secondo Mike Lenhoff di Brewin Dolphin è improbabile che il mercato continui a salire a questi ritmi ma gli ultimi movimenti riflettono in ogni caso un sentiment migliore sulle prospettive dell‘economia globale.

Per il secondo giorno consecutivo l‘appetito per il rischio degli investitori si mostra alto e l‘indice di volatilità Vdax-New .V1XI perde il 4,44%. Più basso è l‘indice, maggiore è la volontà del mercato di assumersi dei rischi.

Londra .FTSE si mostra la più tonica segnando un rialzo superiore al 2%. Più 1% per Parigi .FCHI, frazionale rialzo a Francoforte .GDAXI.

Tra i titoli in evidenza:

* Accelerano i titoli dell‘energia con BP ( BP.L RDSa.L

* Per contro DESIRE PETROLEUM DES.L è in caduta libera, arrivando a perdere quasi il 24% dopo aver annunciato di non aver trovato tracce significative di idrocarburi anche nell‘ultimo pozzo di quelli esplorati nelle Isole Falkland.

* Il titolo della BANK OF PIRAEUS ( BOPr.AT

* DEUTSCHE BOERSE ( DB1Gn.DE

* ROYAL BANK OF SCOTLAND ( RBS.L