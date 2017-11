BORSE EUROPA-Indici iniziano anno positivi, Porsche guadagna 11%

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.827,82 +1,25% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.132,85 +1,00% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 198,41 +1,07% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 335,42 +0,85% 330,54 Stoxx tech .SX8P 217,96 +0,99% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 3 gennaio (Reuters) - Le piazze europee inaugurano l‘anno con un tono positivo dopo aver archiviato il 2010 con un progresso del 7% abbondante.

“Il sentiment è positivo e questo è dato soprattutto dalla stagionalità. Chi gestisce denaro in genere all‘inizio dell‘anno ottiene alcuni nuovi flussi in entrata e li usa”, ha detto Philippe Gijsels, a capo della ricerca per Bnp Paribas Fortis Global Markets.

“Credo che questo tono positivo possa continuare ancora per un paio di giorni, dopodiché i mercati inizieranno a guardare a questioni come la crescita economica negli Stati Uniti e i tassi di inflazione in Cina”, ha aggiunto.

Il paniere che raggruppa il segmento auto .SXAP guadagna il 2,6%, trascinato dal titolo di Porsche.

Intorno alle 10,00 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l‘1,25%. Sui singoli mercati il Dax tedesco .GDAXI avanza dell‘1% e il Cac 40 francese .FCHI dell‘1,5%. La piazza inglese e quella irlandese sono chiuse.

Tra i titoli in evidenza:

* L‘editore francese LAGADERE ( LAGA.PA