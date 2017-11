BORSE EUROPA-Indici positivi dopo avvio Wall Street, ok minerari

indici chiusura

alle 15,40 var. 2009 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.847,21 +0,81% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.144,07 +0,33% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 201,02 +0,43% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 339,01 +0,41% 330,54 Stoxx tech .SX8P 218,03 +0,46% 184,35 -------------------------------------------------------------

MILANO, 29 dicembre (Reuters) - Le borse europee si confermano in moderato rialzo dopo l‘avvio poco mosso di Wall Street.

Sostenuti da alcuni temi speculativi, in un contesto di scambi rarefatti, i listini procedono complessivamente con il segno più.

Attorno alle 15,40 italiane, l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,3% circa, mentre, tra i singoli listini, Parigi .FCHI sale dell‘1% circa e Francoforte .GDAXI dello 0,4% circa. Londra .FTSE cede lo 0,2% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Moderatamente positivo l‘automotive .SXAP, con le case francesi che rimbalzano dopo diverse sedute in lettera. DAIMLER ( DAIGn.DE

* Leggero rialzo per le banche .SX7P. Tonica SOCIETE GENERALE ( SOGN.PA

* I prezzi delle materie prime macinano record e i minerari .SXPP ne beneficiano. Brillano, in particolare, le società focalizzate sull‘oro: RANGOLD RESOURCES ( RRS.L

* Positivo il paniere della chimica .SX4P, mentre le costruzioni .SXOP corrono, con SKANSKA ( SKAb.ST AIV.N

* Al palo il food&beverage .SX3P, mentre sale il comparto delle società finanziarie .SXFP.

* Nonostante sia tornata in auge l‘avversione al rischio, un paniere difensivo come lo healthcare .SXDP è ancorato attorno alla parità. Pesa la debolezza di ASTRAZENECA ( AZN.L JNJ.N GSK.L PFE.N

* Moderatamente positive le conglomerate industriali .SXNP. Il produttore di motori diesel tedesco TOGNUM TGMG.DE è in calo dopo aver annunciato l‘abbandono del business delle fuel-cell, una mossa che dovrebbe avere un impatto negativo di circa 60 milioni di euro.

* Assicurativi .SXIP in rialzo, con le compagnie presenti in Germania che non sembrano penalizzate dall‘attesa che il regolatore BaFin imponga un incremento degli accantonamenti sulle polizze vita a partire dal 2011.

* Abbastanza bene i media .SXMP, con VIVENDI ( VIV.PA

* Piatto lo stoxx dei petroliferi .SXEP. GAMESA GAM.MC in deciso rialzo dopo che IBERDROLA ( IBE.MC

* Qualche spunto nel paniere del lusso .SXQP, mentre zoppica il retail .SXRP.

* I tecnologici .SX8P beneficiano della performance di ERICSSON ( ERICb.ST

* Segno meno per le tlc .SXKP, mentre il comparto dei viaggi e del tempo libero .SXTP si muove poco sopra la parità: secondo un report di Citi, l‘ondata di neve e gelo che ha colpito l‘Europa e la costa orientale degli Usa negli ultimi dieci giorni ha causato danni simili alla nube vulcanica dell‘aprile scorso.