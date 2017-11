BORSE EUROPA - Indici positivi, ma restano timori tassi Cina

indici chiusura

alle 9,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.834,22 +0,27% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.140,04 +0,22% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 200,33 +0,28% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 337,28 +0,16% 330,54 Stoxx tech .SX8P 217,20 +0,43% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 dicembre (Reuters) - L‘azionario europeo è in lieve rialzo, fra scambi estremamente sottili, anche se gli analisti ritengono che l‘aumenti dei tassi in Cina possa mettere sotto pressione i titoli minerari e quelli legati alle materie prime nei prossimi mesi.

Chiusa la borsa di Londra.

Sabato la banca centrale cinese ha aumentato i tassi per la seconda volta in due mesi circa per far fronte all‘inflazione. I tassi di riferimento sui prestiti e quello sui depositi sono saliti di 25 punti base al 5,81% e al 2,75%.

“Sarà una seduta tranquilla perchè molti trader sono in vacanza, ma ci sono diverse questioni aperte”, dice Koen De Leus, strategist di KBC Securities, a Bruxelles. “Cina è un buon indicatore di quello che faranno le materie prime. Prevedo una correzione sulle materie prime nei prossimi mesi”.

Alle 9,30, tra i singoli listini, Parigi .FCHI sale dello 0,3%, Francoforte .GDAXI dello 0,03%. Londra è chiusa.

Tra i titoli in evidenza:

* Bene le costruzioni, con HEIDELBERGCEMENT ( HEIG.DE

* ALCATEL LUCENT SA ALUA.PA sale dell‘1,7%, dopo un accordo con le autorità Usa, che comporta un pagamento di oltre 137 milioni di dollari, nell‘ambito di un caso di corruzione per conquistare commesse in America Latina e Asia.