BORSE EUROPA - Indici negativi dopo Cina, pesante settore auto

indici chiusura

alle 10,05 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.828,28 -1,18% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.139,50 -0,71% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 200,70 -0,76% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 336,69 -0,58% 330,54 Stoxx tech .SX8P 216,31 -0,97% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 dicembre (Reuters) - L‘azionario europeo è negativo e chiude il rally di fine anno, dopo l‘aumento dei tassi in Cina che ha risvegliato i timori legati a una stretta sul fronte monetario.

I volumi sono ridotti per le festività. Chiusa la borsa di Londra.

“Le vacanze di Natale sono finite e probabilmente la notizia più rilevante è l‘aumento dei tassi in Cina, che arriva per la seconda volta da metà ottobre, per combattere l‘inflazione che è ai massimi da oltre due anni”, dice un trader di Close Brothers a Francoforte.

Alle 10,05, tra i singoli listini, Parigi .FCHI cede l‘1,16%, Francoforte .GDAXI l‘1,23%.

Tra i titoli in evidenza: