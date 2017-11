BORSE EUROPA - Indici poco mossi, settore energetico in rialzo

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.871,03 +0,05% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.147,94 +0,03% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 203,04 +0,15% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 338,59 +0,33% 330,54 Stoxx tech .SX8P 217,95 -0,04% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 dicembre (Reuters) - Le borse europee viaggiano intorno alla parità nelle prime battute.

Positivo il comparto energetico, sostenuto dalla salita del prezzo del petrolio vicino ai massimi degli ultimi due anni, dopo che le scorte Usa hanno mostrato un deciso calo.

Intorno alle 10,00 l‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 segna un rialzo frazionale, dello 0,03%. Tra i singoli listini, Parigi .FCHI cede lo 0,13%, mentre Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,08% e Londra .FTSE lo 0,02%.

Tra i titoli in evidenza:

* Matra Petroleum MPTR.L, società specializzata in esplorazioni petrolifere in Russia, balza del 22% dopo essersi aggiudicata una licenza ventennale per il campo di Sokolovskoe, vicino al confine con il Kazakistan.