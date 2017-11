BORSE EUROPA - Indici in rialzo, volumi sottili

indici chiusura

alle 15,55 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.627,60 +0,88% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.136,32 +0,89% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 200,19 +0,81% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 335,04 +0,99% 330,54 Stoxx tech .SX8P 214,89 +0,47% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 dicembre (Reuters) - Le borse europee muovono in rialzo di circa un punto percentuale, con l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 che ha toccato il massimo degli ultimi due anni in una seduta dai volumi sottili, a causa dell‘inizio del periodo natalizio.

Tonici i minerari, grazie all‘aumento registrato dai prezzi delle materie prime, e gli assicurativi. Resta sotto pressione invece il retail.

In controtendenza la borsa di Atene, zavorrata dal calo dei bancari: secondo i trader pesano i timori di un ulteriore taglio del rating del paese.

Intorno alle 15,55, l‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,89% a 1.136,32 punti, dopo aver toccato un massimo a 1.139,08. In linea Parigi .FCHI e Francoforte .GDAXI, mentre Londra .FTSE guadagna lo 0,5%.

I titoli in evidenza:

* CREDIT AGRICOLE ( CAGR.PA

* SPYKER SPYKR.AS guadagna oltre il 16% dopo l‘accordo stretto dalla controllaata Saab Automobile con la cinese Catc per l‘importazione di auto Saab in Cina.

* Deboli i titoli retail europei .SXRP sui timori per l‘impatto che le condizioni atmosferiche e in particolare le precipitazioni nevose potrebbero aver avuto sull‘ultimo week end prima di Natale.

* In calo dell‘1,3% British Airways BAY.L. La compagnia aerea ha detto che le condizioni atmosferiche stanno causando disagi alle proprie attività e che ulteriori problemi potrebbero verificarsi, considerate le previsioni di nuove nevicate.

* METRO MEOG.DE in calo dell‘1,5%. Secondo i trader pesano sul titolo le indiscrezioni apparse su WitschaftsWoche, secondo cui l‘azionista Franz Haniel, che detiene il 34,2% del capitale, potrebbe ridurre la sua quota.

* Henderson Group HGGH.L (+0,9%) ha confermato che ci sono trattative in corso per l‘acquisto della rivale GRTR.L (-9,1%). Venerdì Gartmore aveva detto di essere entrato in trattative sulla base di un prezzo “leggermente a sconto” rispetto al prezzo di chiusura di giovedì.

* Balza di oltre il 18% la società 888 ( 888.L

* Conergy CGYG.DE, società tedesca specializzate nell‘energia solare, sale di oltre il 17% dopo il raggiungimento di un accordo dei creditori sulla sua ristrrtturazione.